2023-YKS tercih işlemleri 8 Ağustos tarihinde son buluyor. Özel yetenek gerektiren programlara başvurular ise doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılıyor. Sınav ve değerlendirme işlemlerinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Herhangi bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabiliyor. Oyunculuk Bölümü adayları sahne sınavında başarılı olduğunda ‘sanata teşvik indirimi’ uygulamasından faydalanabiliyor” diye konuştu.

Özel yetenek gerektiren programlara başvurular devam ediyor. Aday öğrenciler, 2023 yılında ÖSYM Temel Yeterlilik Testinde (TYT) hesaplanmış puan sonucu alması halinde “Özel Yetenek Sınavına” başvuru yapmaya hak kazanıyor. Oyunculuk Bölümü aday öğrencileri için bilgilendirmede bulunan Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “TYT sonuç belgesi ve kimlik fotokopisi başvuru için gerekiyor. Sahne sınavına girecek adaylardan, modern tiyatro örneklerinden veya dünya klasiklerinden, bir dram ve bir komedi olmak üzere, iki tirat oynaması, ayrıca bir şiir veya bir şarkı okuması isteniyor. Adayların sınava gelirken ise siyah kıyafet giymeleri gerekiyor” dedi.

Sahne sınavının salı ve perşembe günleri 10.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında jüri üyeleri tarafından yapıldığını belirten İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Üniversitenin aldığı kararla, Oyunculuk Bölümü adayları sahne sınavında başarılı olduğunda, tüm indirimlere ek olarak ’sanata teşvik indirimi’ uygulamasından da faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.