Konya’da narkotik polisleri, kargoyla gönderilen paket içerisinde oyuncak yumurtanın içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Konya’da narkotik polisleri, kargoyla gönderilen paket içerisinde oyuncak yumurtanın içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polisin kıskacından kurtulmak için her türlü yolu deneyen zehir tacirlerinin peşine düştü. Bu çerçevede narkotik polisleri, edindikleri bilgiler doğrultusunda kargo yoluyla uyuşturucu gönderileceğini tespit etti. Merkez Karatay ilçesinde bulunan bir kargo şirketinde arama yapan narkotik polisi, kargo paketleri arasında tespit ettiği bir oyuncak kutusunu açtı. Kutu içerisinde yapılan incelemede oyuncakların arasında bulunan bir oyuncak yumurtanın içine gizlenmiş 59 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak satıcılarına darbe: 6 kişi tutuklandı

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için piyasaya uyuşturucu süren "sokak satıcılarına yönelik" kent merkezinde başlatılan çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, 45 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar, bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli ‘Uyuşturucu Ticareti Yapma, Kullanma ve Bulundurma’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.