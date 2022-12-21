Ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, bir süredir tedavi gördüğü Muğla’nın Fethiye ilçesindeki hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu ve yazar Pakize Suda, bir süredir tedavi gördüğü Muğla’nın Fethiye ilçesindeki hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Pakize Suda, yaklaşık bir hafta önce rahatsızlandı. Kalp damar tıkanıklığı nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Suda’nın beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu ve felç geçirdiği tespit edilirken, yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Suda doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Suda’nın vasisi olan yeğeni Dilara Elagözlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ölüm haberini duyurdu. Elagözlü paylaşımında, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah hayatını kaybetmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Pakize Suda’nın cenazesinin 22 Aralık 2022 Perşembe günü Muğla’nın Menteşe ilçesi Kurşunlu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ta toprağa verileceği öğrenildi.