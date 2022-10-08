Geçirdiği kalp krizi sonrası 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi’nde anma programı düzenlendi. Programa İncekara’nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere oyuncu arkadaşları katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonrası 72 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara için İstanbul Tekel Sahnesi’nde anma programı düzenlendi. Programa İncekara’nın ailesi ve yakınları başta olmak üzere oyuncu arkadaşları katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu İsmail İncekara’nın ölüm haberini oyuncu Zafer Alagöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" paylaşımıyla duyurmuştu. Acı haber sonrası Oyuncu İncekara İçin Üsküdar Tekel Sahnesi’nde anma programı düzenlendi. Programa İncekara’nın ailesi ve yakınları olmak üzere oyuncu arkadaşları da katılım sağladı. Programa katılan İncekara’nın yakınları hayatını kaybeden sanatçıyla ilgili anılarını anlattı.