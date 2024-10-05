Savcılık tarafından Şahan Gökbakar’ın cezalandırılması talep edildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Şahan Gökbakar’a ait kültür ve tabiat varlıkları koruma alanı içerisinde bulunan kaçak olduğu iddia edilen yapıda izinsiz güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskeleye ahşap kaplamasıyla ilgili Gökbakar ile 2 kişi hakkında savcılık iddianamesi hazırlandı. İddianamede işlenen suçlara istianeden Gökbakar ile diğer iki kişinin yargılanmasının yapılarak, en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması talep edildi.

Turgut Mahallesi’nde kayıtlı, mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım A.Ş’ye ait taşınmazın Marmaris Belediyesi ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince kaçak (ruhsatsız) olması nedeniyle mühürlenmesinin ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

İddianamede, şüpheliler Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar ve Çağrı Özeren’in Marmaris İlçesi Turgut Mahallesi’nde bulunan taşınmazda kaçak olarak "güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskeleyi ahşap kaplama" yaptıkları ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin "İmar Kirliliğine Neden Olma", "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 65/1 maddesine muhalefet" ve "3621 Sayılı Kıyı Kanunun 15/1,4 maddesine aykırılık" suçunu işlediği, şüphelinin tek eylemi ile birden fazla suçun oluşmasına sebebiyet verdiği, bu nedenle şüphelinin yargılanmasının yapılarak ceza kanuna göre en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması talep edildi.