Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 1990’lı yılların sevilen dizisi Eltiler’in Cemil’i, Hisseli Harikalar Kumpanyası denildiğinde ilk akla gelen isimlerden tiyatro sanatçısı ve oyun yönetmeni Ersin Ökten (72) sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 1990’lı yılların sevilen dizisi Eltiler’in Cemil’i, Hisseli Harikalar Kumpanyası denildiğinde ilk akla gelen isimlerden tiyatro sanatçısı ve oyun yönetmeni Ersin Ökten (72) sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da 1970’li yıllarda yanan Şan Tiyatrosu ve ardından Dormen Tiyatrosu’nun mihenk taşı olarak nitelendirilen Ersin Öktem’in cenazesi Saatli Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Ayvalık Kabristanı’nda toprağa verildi.

Ünlü tiyatrocunun cenazesinde; kardeşi Hakan Öktem, oğlu Evren Öktem, Şan ve Dormen Tiyatrosu’ndan arkadaşları, Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu oyuncularının yanı sıra sevenleri hazır bulundu.

Kanserden kurtuldu kalp krizinden öldü

Cenazeye katılan Ökten’in yakın arkadaşı ünlü oyuncu Ayşegül Uygurer, “Bence bir devir kapandı. Şan Tiyatrosu asıl şimdi yandı. Biz Ersin Öktem ile arkadaştan öte kardeş gibiydik. Nurlar içinde yatsın. Huzur buldu. O bakımdan mutluyuz” dedi.

Ayvalık Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve ünlü oyuncu Erkan Cılak, “Ersin hocamız Şan Tiyatrosu ve ardından Dormen Tiyatrosu’nda Haldun Dormen ile uzun yıllar birlikte çalışmış, İstanbul’da da bir çok dev projede yer almış çok önemli bir sanat adamıydı. İki yıldır Ayvalık’ın Sahilkent Mahallesi’nde Şirinkent mevkiinde yaşıyordu. Ondan önce de Edremit’in Altınoluk Mahallesi’nde ikamet ediyordu. Biz kendisiyle sıklıkla irtibat halindeydik. Çok üzgünüz. Hayatını kaybetmesinden bir gün önce kendi sosyal medyasından yayınladığı ‘Hastaneden çıktım. Sağlıklıyım’ şeklindeki mesajın ardından bir gün sonra da vefat haberi hepimizi üzdü. Bütün tiyatro camiasının başı sağolsun” diye konuştu.

Ersin Ökten’in kardeşi tanınmış dizi film oyuncusu Hakan Ökten ise; ağabeyinin vefatı nedeniyle çok üzgün olduğunu vurgulayarak, “Söyleyecek bir şey yok. Çok mükemmel bir hayat yaşadı. Kanser tedavisi görmüş ve sağlığına kavuşmuştu ama kalp krizinden hayatını kaybetti.” dedi.