Kartal Belediyesi, Türk sinema ve tiyatro dünyasının öne çıkan isimlerinden; Cem Özer ve Kemal Başar’ın sahne aldığı, ‘Çılgın Zamanlar’ adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi, Türk sinema ve tiyatro dünyasının öne çıkan isimlerinden; Cem Özer ve Kemal Başar’ın sahne aldığı, ‘Çılgın Zamanlar’ adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.

Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Başkan Danışmanı Özbey Pekşen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ve çok sayıda tiyatro sever katıldı.

İki perdeden oluşan ve 120 dakika sahnelenen oyunda, izleyenler kahkaha dolu anlar yaşadı. Oyun sonunda, Başkan Danışmanı Özbey Pekşen, oyunculara teşekkür plaketi takdim etti.

“Çekici bir eş, iyi bir iş, güzel bir ev”

Tiyatro yazarı Sam Bobrick’in eserinden, Çağman Pala’nın kaleminden Türkçeye çevrilen ‘Çılgın Zamanlar’, aldatan ve aldatılan bir çiftin yaşadıklarını komedi penceresinden ele alıyor.

Cem Özer, Kemal Başar, Zeynep Gülmez, İmren Çapanoğlu ve Caner Nalbantoğlu’nun başrollerini paylaştığı, yönetmenliğini ise Kemal Başar’ın üstlendiği oyunun konusu, özetle şöyle; Miles, otuz yıllık karısını yarı yaşında bir kadınla evlenmek için terk etmiştir ve her şeye sahip görünmektedir. Çekici bir eş, iyi bir iş, güzel bir ev, evliliğinde mutlu bir kız Altı ay sonra genç ve çekici karısı onu terk eder ve kızının evliliği çatırdamaya başlar. Ayrıca artık harika görünen eski karısı da, genç erkek arkadaşı ile yaşamak için dairesini satın almak istemektedir. Miles, bu olaylar zincirinden kendisini kurtarmak istediğinde, belki de iş işten artık geçmiştir.