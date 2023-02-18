Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Taha Şipşak, oyuncaklarını, kumbarasını ve harçlıklarını depremzede çocuklara gönderdi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Taha Şipşak, oyuncaklarını, kumbarasını ve harçlıklarını depremzede çocuklara gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzedelere yardım gönderilmeye devam edilirken, Ünye Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Taha Şipşak, babasının da desteğiyle kumbarasındaki paraları, harçlıklarını ve oyuncaklarını deprem bölgesindeki yaşıtlarına gönderdi. Sahil yolunda kaldırımda bulunan bank üzerinde ufak stant açarak vatandaşlara oyuncak satarak depremzede çocuklara destek çıkmak isteyen Taha Şipşak, çevredekilerin de takdirini topladı. Kısa sürede oyuncaklarını alan vatandaşlar ise Taha’nın bu hareketine karşı oyuncaklara fazla parayla destek çıktı.

“Beni gören herkes oyuncaklarımı aldı”

Kaldırım üzerinde açtığı stant sonrası oyuncaklarını alan vatandaşların fazla para vererek destek çıktığını söyleyen 8 yaşındaki Taha Şipşak, “Ben depremzede kardeşlerime bayağı üzüldüm. Anne ve babalarını kaybettiler. Kimileri ise canlarını kaybetti. Buradan kazandığım parayı, kumbaramı, babamın verdiği harçlıklarımı alarak depremzede kardeşlerime göndereceğim. Babam önce satış yapabilir destek çıkabilirsin dedi. Bende evimizin karşısındaki kaldırımda bankın üzerinde oyuncaklarımı koyarak yazdığım yazıyla satmak istedim. Beni gören herkes hevesleniyor. Hatta para verdikten sonra para üstü almak istemiyorlar” dedi.

“Ülke olarak çok üzgünüz”

Ülke olarak çok üzgün olduklarını ve çocuğuna destek çıktığını söyleyen baba Deniz Şipşak ise “Depremin ilk gününden itibaren ülke olarak hepimiz çok üzgünüz. Orada yaşananları televizyonlardan gördüğümüz kadar hissedebiliyoruz. Elimizden geldiğince maddi ve manevi her türlü desteği veriyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Taha bana baba oradaki çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz diye sordu. Ben de kumbaranı verebilirsin dedim. Oda oyuncaklarını satmak istedi ve bende ona bankın üzerinde bir tezgâh kurabileceğimizi söyledim. Sabah erkenden kalkarak oyuncaklarını banka dizdi ve satmaya başladı. Onu izliyor ve takip ediyorum” diye konuştu.

Satılan oyuncakların parası ise baba Deniz Şipşak vasıtasıyla AFAD hesabına gönderildi.