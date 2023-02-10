Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından Sakarya’nın Karasu ilçesi sakinleri yardım için seferber oldu. Evlerindeki oyuncakları depremzede çocuklar için hazırlayan küçük çocuklar, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından Sakarya’nın Karasu ilçesi sakinleri yardım için seferber oldu. Evlerindeki oyuncakları depremzede çocuklar için hazırlayan küçük çocuklar, geçmiş olsun dileklerini de iletti.

6 Şubat Pazartesi günü 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Karasulu çocuklar da yardım için seferber oldu. Çocuklar, en sevdikleri oyuncaklarını deprem bölgesindeki çocuklara bağışladı. Küçük çocukların kocaman yüreğiyle gösterdikleri davranış duygulandırdı. Oyuncaklarını depremzede çocuklarla paylaşan minikler, ebeveynleri tarafından çekilen video aracılığıyla onlara bir mesaj da gönderdi. Mesajlarında deprem bölgesindeki çocuklara mesajlarını ileten çocuklar, “Depremdeki arkadaşlarım, inşallah iyisinizdir” diyerek endişelerini de dile getirdi.