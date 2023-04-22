Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı’nda da çocukları sevindirdi.

Başkan Arslan, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaretlerini arife gününden itibaren aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Ramazan Bayramını hemşerileriyle birlikte geçiren yaptığı ziyaretlerle çocukları sevindiren Başkan Arslan, İlçe Kaymakamı Kübra Eroğlu ile birlikte şehit aileleri ve gaziler ile ailelerini ziyaret gerçekleştirerek, bayramlarını kutladı, büyüklerin duasını aldı. Bayram ziyaretlerinde çocukları da ihmal etmeyen Başkan Arslan’ı karşılarında çocuklar, kendilerine hediye ettiği oyuncaklarla çok mutlu olduklarını belirterek, Belediye Başkan Arslan’a teşekkür etti.

Başkan Arslan, “Bayramda çocuklarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuz. Çocuklarımıza ve ailelerimize iyi bayramlar diliyorum. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum” dedi.