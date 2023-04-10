Adana’da sokaklarda oyuncak satarak geçimini sağlayan 60 yaşındaki Süleyman Ali Saltan, ev sahibinin depremden sonra Temmuz ayına kadar sözleşmesi olmasına rağmen evden çıkarmaya çalıştığını ileri sürerek kira fiyatlarından dert yandı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde iki yıldır seneliği 11 bin 500 lira kira bedeliyle ikamet eden seyyar oyuncak satarak geçimini sağlayan evli ve 3 çocuk babası Süleyman Ali Saltan (60) depremden sonra evsiz kalma korkusuyla yaşıyor. Saltan, deprem olduktan sonra Temmuz ayına kadar sözleşmesi olmasına rağmen ev sahibinin evden çıkmasını istediğini belirtti.

Yaşadığı durum aktaran Ali Saltan, “Ben oyuncak satarak geçimini sağlayan bir kişiyim. 3 çocuğum var, ikisi evli biri benimle birlikte yaşıyor. Benim emeklim yok, sadece oyuncak satarak. Eşim ve bir oğlumla yaşıyorum. Ben evden çıkmak istedim kiralık ev aradım ancak seneliği 35-40 bin liradan aşağı ev yok. Benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. Ancak ev sahibi evinden çıkmamı istiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.