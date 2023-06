Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kütüphane mantığı ile çocuklarda fırsat eşitliği oluşturmak, her çocuğun oyuncağa erişebilmesi için Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde hayata geçirdiği Oyuncak Kütüphanesi açılışının yapıldığı 29 Nisan’dan bu yana miniklerin ilgi odağı oldu.

Bugüne kadar 137 üye kaydı yapılan oyuncak kütüphanesinde 305 ödünç oyuncak verildi ve 250 aile de kütüphane hakkında detaylı bilgi almak, kütüphaneyi gezmek için ziyarete geldi. Oyuncak Kütüphanesi ayrıca 8 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı ve bu etkinliklerde 140 çocuğu ağırladı. 76 aile ve çocuğa da psikolojik danışmanlık hizmeti verildi.

Hafta içi 08.00-18.00 arası faaliyette olan Oyuncak Kütüphanesi daha fazla çocuğa ulaşmak için vatandaşlardan gelecek oyuncak bağışlarını bekliyor. Oyuncak bağışı yapmak isteyen vatandaşların 444 48 01 Çağrı Merkezi’ni araması ya da Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe, Milas ve Bodrum’da Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmetler birimine oyuncakları bırakması yeterli olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Kütüphanesi projesi ile her çocuğun oyuncağa ulaşabilmesini hedefleniyor. Oyuncak kütüphanesinde kütüphane mantığı ile çocukların oyuncakları belli bir süreliğine alıp oynadıktan sonra geri getirebileceği birinci alan, birlikte eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ikinci alan, psikolojik danışmanlık, oyun terapisi verilecek üçüncü alan, ihtiyaç sahibi ve depremzede çocuklara verilmek üzere bağışların kabul edildiği dördüncü alan oluşturuldu. Çocukların psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak, her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak, engelli bireyler için ise benlik kaygısı, baş etme becerileri kazandırmaya yönelik bir organizasyon olan Oyuncak Kütüphanesi Projesi yerel yönetimlerde ilk defa Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde hayata geçirildi.