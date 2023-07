29 Nisan 2023 tarihinde kütüphane mantığı ile çocuklarda fırsat eşitliği oluşturmak, her çocuğun oyuncağa erişebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde açılan Oyuncak Kütüphanesi çocukların uğrak yeri olmaya devam ediyor. Bugüne kadar Oyuncak Kütüphanesi’ne 209 çocuk kayıt yaptırırken, 681 oyuncak da miniklere ödünç verildi. Ayrıca Oyuncak Kütüphanesi’nde 18 etkinlik düzenlendi ve bu etkinliklere 227 çocuk katıldı. Çocuklar için Psikolojik danışmanlık bölümünden ise bugüne kadar 96 danışan ile 130 bireysel görüşme ile yararlandı.

Oyuncak kütüphanesi yerel yönetimlerde bir ilk

Muğla Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Kütüphanesi projesi ile her çocuğun oyuncağa ulaşabilmesini hedefliyor. Oyuncak kütüphanesinde kütüphane mantığı ile çocukların oyuncakları belli bir süreliğine alıp oynadıktan sonra geri iade edebileceği birinci alan, birlikte eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ikinci alan, psikolojik danışmanlık, oyun terapisi verilecek üçüncü alan, ihtiyaç sahibi ve depremzede çocuklara verilmek üzere bağışların kabul edildiği dördüncü alan oluşturuldu. Çocukların psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak, her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak, engelli bireyler içinse benlik kaygısı, baş etme becerileri kazandırmaya yönelik bir organizasyon olan Oyuncak Kütüphanesi Projesi yerel yönetimlerde ilk defa Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde hayata geçirildi.

Oyuncak kütüphanesi vatandaşların oyuncak bağışlarını bekliyor

Hafta içi 08.00-18.00 arası faaliyette olan Oyuncak Kütüphanesi daha fazla çocuğa ulaşmak için vatandaşlardan gelecek oyuncak bağışlarını bekliyor. Oyuncak bağışı yapmak isteyen vatandaşların 444 48 01 Çağrı Merkezi’ni araması ya da Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe, Milas ve Bodrum’da Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmetler birimine oyuncakları bırakması yeterli olacak.