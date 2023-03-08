Oyuncak Kütüphanesi projesi ile her çocuğun oyuncağa ulaşabilmesini hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi oyuncak kütüphanesindeki çalışmaları tamamladı. Büyükşehir Belediyesi oyuncak kütüphanesinde kütüphane mantığı ile çocukların oyuncakları belli bir süreliğine alıp oynadıktan sonra geri iade edebileceği birinci alan, birlikte eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ikinci alan, psikolojik danışmanlık, oyun terapisi verilecek üçüncü alan, ihtiyaç sahibi ve depremzede çocuklara verilmek üzere bağışların kabul edildiği dördüncü alan oluşturdu.

Oyuncak Kütüphanesi projesi ile her çocuğun oyuncağa ulaşabilmesini hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi oyuncak kütüphanesindeki çalışmaları tamamladı. Büyükşehir Belediyesi oyuncak kütüphanesinde kütüphane mantığı ile çocukların oyuncakları belli bir süreliğine alıp oynadıktan sonra geri iade edebileceği birinci alan, birlikte eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ikinci alan, psikolojik danışmanlık, oyun terapisi verilecek üçüncü alan, ihtiyaç sahibi ve depremzede çocuklara verilmek üzere bağışların kabul edildiği dördüncü alan oluşturdu.

Çocukların psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak, her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak, engelli bireyler içinse benlik kaygısı, baş etme becerileri kazandırmaya yönelik bir organizasyon olan ‘Oyuncak Kütüphanesi Projesi’ yerel yönetimlerde ilk defa Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde hayata geçiriliyor.

Tüm vatandaşlar ‘Oyuncak Kütüphanesi’ne bağış yapabilecek

Oyuncak Kütüphanesi projesi ile ilk başta çocukların fırsat eşitliği yakalaması, tüm çocukların erişemediği oyuncaklara rahatlıkla erişebilmesi, kütüphane sorumluluğu alabilmesi hedeflenirken, çocukların grup halinde gelerek çeşitli faaliyet, etkinliklere ve eğitimlere katılmaları planlanıyor. Oyuncak Kütüphanesi’nde ayrıca çocuklara yönelik bireysel görüşmelerin yapılacağı oyun terapisi eğitimi sunulacak. Kütüphaneye ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın çocuklarının da eşit bir şekilde oyuncağa ulaşabilmesi amacı ile bağış kabul ve dağıtım alanı oluşturdu. Oyuncak bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımızın 444 48 01 Çağrı Merkezi’ni araması ya da Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe, Milas ve Bodrum sosyal hizmetler birimine oyuncakları bırakması yeterli olacak.