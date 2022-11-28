Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde başlatılan ’Oyuncak kardeşliği’ projesinde toplanan bin 70 parça oyuncak 590 çocuğun yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde başlatılan ’Oyuncak kardeşliği’ projesinde toplanan bin 70 parça oyuncak 590 çocuğun yüzünü güldürdü.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ’Oyuncağını getir, kardeşini sevindir’ sloganıyla ’Oyuncak kardeşliği’ projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde bir çok öğrenci gönüllü olarak katılımı sağlayarak bin 70 parça oyuncak getirdi. Toplanan oyuncaklar 590 çocuğa hediye edildi.

Kampanya çerçevesinde 17 merkez okulda toplanan bin 70 parça oyuncağın dar gelirli ailelerin çocuklarına hediye edildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, “Projeyle 20 köy okulumuzun 590 öğrencisine ulaşarak öğrencilerimizin minik kalplerine dokunmayı başardık” dedi.

Projesinin Yapraklı İlk-Ortaokulu koordinesinde sürdürüldüğünü anımsatan Çetin, amacın paylaşma duygusunu ön plana çıkarmak olduğunu kaydetti.

Kendi çocukluğunda elleriyle oyuncaklar yaptığını ve bir oyuncağın bir çocukta nasıl bir etki yaptığını görebildiğine değinen Çetin, “Bizler onlarda o etkiyi ortaya çıkarmak istedik. Uzun süren ve ayrı bir gayret gerektiren projemizde bizlere oyuncaklarını ve desteklerini esirgemeyen tüm Elbistan halkına, öğrencilerimize ve yine emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Projenin koordinasyonunu sağlayan Yapraklı İlk ve Ortaokulu Müdürü Ömer Eren ise projenin ilk gününden son gününe kadar heyecan ve mutlulukla süreç içerisinde yer aldığını ayrıca dokundukları her minik kalple kendilerinin de mutlu olduğunu ifade etti.