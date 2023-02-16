Bilecik Gölpazarı Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki çocuklar ‘Oyuncağını Kardeşinle Paylaş’ kampanyası başlatıldı.

Bilecik Gölpazarı Belediyesi tarafından deprem bölgesindeki çocuklar ‘Oyuncağını Kardeşinle Paylaş’ kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ‘Oyuncağını Kardeşinle Paylaş’ kampanyası başlattı. Deprem bölgesindeki çocuklar için başlatılan kampanya çerçevesinde oyuncaklar Gazimihal İlköğretim Okulunda toplanarak Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında bölgeye ulaştırılacak. Başkan Suer, “Meydana gelen depremde en çok çocuklar etkilendi onların psikolojini de düşünmemiz gerekiyor bu yüzden kampanyamızı başlattık yaralarımızı hep birlikte saracağız. Toplanan oyuncaklarımız en yakın zamanda yola çıkıp oradaki çocuklara ulaştırılacak” dedi.