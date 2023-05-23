DÜZCE(İHA) – Düzceli Özge Endal, deprem bölgesine giden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileriyle depremzede akranına gönderdi.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin deprem bölgesindeki mesaileri devam ediyor. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine yola çıkan vakıf görevlilerine Düzceli Özge Endal çok sevdiği tavşanını teslim etti ve üzerine “Yüreğim acıyor dualarım hep sizinle. Belki bu tavşan ömrün boyunca senin yanında olur çocuk” notunu paylaştı.

Oyuncayı teslim alan Vakfı görevlileri hem tavşanı hem de oyuncayı depremzede bir çocuğa teslim etti.