T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Üreten Şehirler Programı ile finanse edilen, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ile ARİNKOM TTO ve Games United iş birliğinde Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen “Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi” projesi çerçevesinde Mentorluk destekleri başlıyor.

Oyun ve animasyon alanlarında, eğitim/mentorluk/danışmanlık hizmetleri ve teknik altyapının kullanımını içeren uygulamalı faaliyetlerin bir arada yürütüldüğü Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi’nde katılımcılara eğitim ve mentorlukların yanı sıra oyun temalı etkinlik ve yarışmalara katılma, girişimcilik konusunda destek alma, yatırımcılarla görüşme imkânı, sektör firmaları ile buluşma ve diğer pek çok konuda imkanlar sunulacak. Merkezin amacı, oyun/animasyon alanlarında yetenek ve potansiyele sahip katılımcıların alana ilişkin temel teori ve uygulama bilgisini geliştirmek aynı zamanda bireysel ve takımlar halinde üretime geçebilecekleri bir platformda yer almalarını sağlamak.

Başvurular internet üzerinden olacak

Katılımcılar üzerinde çalıştıkları; oyun, animasyon, uygulama, bu alanlardaki tasarımlar, oyun ve animasyon alanında geliştirmeyi planladıkları fikirler ile “Yazılım, Tasarım, Unity” alanlarında mentorluk desteklerine başvuru yapabilecek. 5 Ağustos Cumartesi gününe kadar Mentorluk destek başvuruları http://ana.do/3W6 adresinden yapılacak.