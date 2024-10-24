Biruni Teknopark, oyun sektörünün önde gelen aktörlerini bir araya getiren ‘Geleceği Şekillendiren Sektör Buluşmaları’ serisinin ilk etkinliğini düzenledi. Etkinlik, küresel oyun ekosisteminde iş birliklerinin ve ‘rekaberlik’ anlayışının önemine vurgu yaptı. Eski İstanbul’un komşuluk bağlarını model alan buluşmalar, inovasyon ve büyümeye kapı aralayacak iş birliklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan, İstanbul’un merkezinde yani sur içinde yer alan Teknopark’ın tarihi bir kültür taşıdığını, tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi komşuluk kültürünün yaygın olması gerektiğini belirtti. Teknopark’ta faaliyet gösteren ve birbirlerine komşu olan firmaların etkileşimlerinin artırılmasının önemini vurgulayarak, dayanışma ve güç birliğinin artırılmasına dikkat çekti.

“Bu sinerji ortamı, özgün projelerin ve inovatif fikirlerin doğmasına imkan tanıyacak” diyen Erzan, Türkiye’nin oyun sektörünün küresel ölçekte daha güçlü bir konuma gelmesi için bu tür buluşmaların düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu iş birliği ruhunun yalnızca oyun endüstrisine değil, aynı zamanda yerel ekonomiye de önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Etkinliklerin her hafta farklı sektör gruplarıyla devam edeceği bilgisini veren Erzan, bu buluşmaların sektörel gelişimin önünü açacak ve iş dünyasında sinerji oluşturarak yeni fırsatlar sunacak projelere ilham vereceğini belirtti.