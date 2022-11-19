Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Güzergah Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk parkta oyun oynadığı sırada salıncağa sıkıştı. Çocuğun salıncaktan kurtulamadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çocuğu sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından çocuk sıkıştığı salıncaktan kurtarıldı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde parkta oyun oynarken salıncağa sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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