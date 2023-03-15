Depremin yaşandığı bölgelerden Bursa’daki yurt ve kamplara yerleştirilen ailenin çocukları, Eğlence ve Yaşam Merkezi’ndeki oyun parkında gönüllerince eğlendi. Çarpışan otodan, zıplama parkuruna kadar birçok alanda kahkahalar eşliğinde eğlenen çocuklar, bir nebzede de olsa yaşadıkları kötü anları geride bıraktı.

Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve diğer illerden Bursa’ya gelen bin 500 ailenin çocuklarına, yaşadıkları depremin kötü anlarını unutturmak için herkes seferber oldu. Bursa’daki Eğlence ve Yaşam Merkezi içerisinde bulunan oyun parkına getirilen çocuklar, uzun zamandır birlikte olduğu arkadaşlarıyla hamburger ve patatesi afiyetle yedi.

Yemekten sonra eğlence katın indirilen çocuklar, gönüllerince eğlenerek yaşadıkları zor günleri bir nebze olsun unutmaya çalıştı. Kaydıraktan kayan, çarpışan otoya binen, zıplama parkurunda eğlenen çocukların kahkahaları, herkesin içini ısıttı. Top havuzuna düşen çocukların gülümsemeleri, arkadaşına çarpan otodaki kızın mutluluğu, istediği kadar zıplamanın keyfine varan çocuğun yorgunluğu yapılan etkinliğin ne kadar yerinde olduğunu gözler önüne serdi.

Yaşadıkları mutlulukları kelimelere dökemeyen çocuklar, bulundukları ortamdan çok keyif aldıklarını ve güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Bakyapı tarafından yaptırılan Parkur Bursa Eğlence ve Yaşam Merkezi (EYM) çocuklar tarafından büyük beğeni kazandı.

ZeplinX İşletme Müdürü Soner Kara, “Türkiye’de yaşanan deprem felaketi hepimizi yasa boğdu. Bu depremden en çok etkilenen çocuklar olduğu için de, bizde ZeplinX ailesi olarak çocuklarımızı ağırlamak istedik. İnşallah onların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmişizdir” dedi.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ise, “Bursa’da yaklaşık bin 500 depremzede ailemizi ağırlıyoruz. Yurt ve kamplarda bulunan çocukların rehabilitasyonu için böyle etkinliklere imza atıyoruz. Bugünde 30’a yakın çocuğumuzu davet üzerine oyun parkına getirdik. Emeği geçen oyun kasabası ZeplinX ailesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.