Ege Üniversitesi’nin matematik bölümü öğrencileri hazırladıkları ’Sosyal Proje’ çerçevesinde Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çocuklarla oyun oynayarak matematiği sevdiriyorlar.

Ege Üniversitesi’nin matematik bölümü öğrencileri hazırladıkları ’Sosyal Proje’ çerçevesinde Manisa’nın Alaşehir ilçesinde çocuklarla oyun oynayarak matematiği sevdiriyorlar.

Alaşehir’de Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu’nu proje okulu seçen Ege Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencileri, matematiği eğlenceli bir hale getirip çocukların matematiğe olan bakış açılarını değiştiriyor. Matematik Bölümünde okuyan 13 üniversiteli öğrenci, yaptıkları sunumla çocukların matematiğe bakış açılarını da değiştiriyor. Matematiğin aslında korkulmayacak bir bölüm olduğunu anlatan üniversiteliler, çocukların korktuğu sayılarla yapılan işlemleri eğlendirerek, oyun oynatarak öğretti.

Okullarını proje okulu olarak seçen Ege Üniversitesi Matematik Bölümü’ne teşekkür eden Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu Müdürü Mustafa Yılmaz, çocukların matematiğe bakışlarının değiştiğini söyledi. Üniversite öğrencilerinin sunumlarından sonra çocukların matematiğe karşı ilgi ve sevgilerinin geliştiğini ifade eden Okul Müdürü Mustafa Yılmaz, “Bundan sonra da okulumuzda öğrencilere farkındalık oluşturacak projelerin devamını getirmeyi planladık” diye konuştu.