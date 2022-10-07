Elinden yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan yabancı uyruklu çocuğun elle temas ettiği torpil patladı.

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