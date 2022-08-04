Talihsiz çocuğun yakınları Ali’nin hayatını kaybetmesine neden olan göletteki suyun tahliye edilmesini beklediklerini belirtti.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde Kuzey Şehir 3. Etap Bölgesi yakınlarındaki gölette 22 Temmuz günü öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre mahalledeki caminin Kuran-ı Kerim kursuna giden 10 yaşındaki Ali Kızıklıoğlu, kurstan arkadaşlarıyla birlikte çıktı. Eve döndüğü sırada yağmur sularının oluşturduğu göletin kenarında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamaya başlayan 6. sınıf öğrencisi Ali, dengesini kaybederek gölete düştü. Gölette boğulma tehlikesi geçiren küçük Ali, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.

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