Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı’nda harçlıklarıyla aldığı bisikleti çalınınca büyük üzüntü yaşayan 12 yaşındaki Kerem Tunçal’ın hüznüne bisiklet hediyesiyle son verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı’nda harçlıklarıyla aldığı bisikleti çalınınca büyük üzüntü yaşayan 12 yaşındaki Kerem Tunçal’ın hüznüne bisiklet hediyesiyle son verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde sosyal sorumluluk anlamında önemli işler yapıyor. Küçük hediyelerle insanların kalbine dokunan, zor durumda olan vatandaşların da yardımına koşan büyükşehir, bisikleti çalınan 12 yaşındaki Kerem Tunçal’a da sürpriz yaptı. Küçük çocuk Adapazarı’nda harçlıklarıyla biriktirdiği bisikleti çalınınca büyük üzüntü yaşamıştı. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla küçük çocuk için tam donanımlı bir bisiklet temin edildi. Tunçal ve ailesi Başkan Yüce’nin davetiyle belediye makamına geldi. Başkan tarafından en iyi şekilde ağırlanan ailenin küçüğü Kerem, karşısında hediye bisikleti görünce duygulandı. Çalınan bisikletin yerini dolduran çocuk, Başkan Yüce’ye teşekkür ederek mutluluğunu ifade etti. Hediyeyi aldığı sırada büyük bir sevinç yaşayan Kerem ile birlikte ziyarete gelen ailenin diğer çocuk üyelerine de bisiklet hediye edildi. Başkan Yüce, hırsızlık sebebiyle mağduriyet yaşayan çocuğun haberlerini izlediğinde üzüldüklerini ve o sırada böyle bir hediye düşündüklerin ifade ederek, her anlamda destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

“İzleyince üzüldük ve harekete geçtik”

Bu tür küçük hediyelerin bazı insanlar için kıymetinin çok büyük olabileceğini hatırlatan Başkan Yüce, “Güzel Sakarya’mızda bize ihtiyacı olduğunu hissettiğimiz tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Sosyal hizmet ağımızı genişletiyor, her alanda sosyal bir belediyecilik örneği oluşturmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Adapazarı’nda üzücü bir olayda bisikletini kaybeden Kerem kardeşimizi de gördük, onunla birlikte üzüldük. Ne yapabileceğimizi düşündüğümüzde hemen bir hediye verme kararı aldık. Bugün kendilerini burada misafir etmekten mutluluk duyuyorum. Kendisine kaybettiği bisikletin yerini doldurabilecek son model bir bisiklet hediye ettik, çok mutlu oldu. Umuyoruz ki konuyla ilgili soruşturma kısa sürede neticelenir” dedi.