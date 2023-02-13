Eskişehir’de oyun konsolu tamiri yapan usta Ömer Hurma, konsollarda genel olarak görülen ‘fan sorununa’ dikkat çekerek, bakım yapılmaması durumunda büyük sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Eskişehir’de oyun konsolu tamiri yapan usta Ömer Hurma, konsollarda genel olarak görülen ‘fan sorununa’ dikkat çekerek, bakım yapılmaması durumunda büyük sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Eskişehirli konsol ustası Ömer Hurma, sıklıkla karşılaşılan fan sorununa dikkat çekti. Aşırı derece gelen fan sesinin cihazın soğutma sisteminden kaynaklanabileceğini söyleyen Hurma, fanın gerektiği gibi dönmediğinin ya da parçanın aşırı derecede tozlandığının habercisi olduğuna vurgu yaptı. Donanımcı Hurma ayrıca meydana gelen fan arızasının nasıl çözüldüğünü ve bakım esnasında yaptıkları işlemlerden bahsetti.

“Cihaz gereğinden fazla ısınır”

Konsollarda bulunan soğutucu fanların çalışmasıyla fan sesinin ortaya çıktığını aktaran Hurma, “Oluşan rahatsız edici ses, konsolun ana menüsündeyken duyulmayabilir ama oyun esnasında gerçekleşen bu problem dikkatinizi dağıtabilir. Oyun sırasındayken konsol donanımları yüksek performansla çalışır ve bundan dolayı cihaz gereğinden fazla ısınır. Yani fan daha yüksek devirde çalışır. Konsolu havadar bir yerde tutmak bu sıkıntıyı bir nebze gidermeye yardımcı olabilir. Fakat ana menüde hiçbir işlem yapmazken gelen sesler, kesinlikle ‘fan sorununu’ işaret ediyordur” dedi.

“Sesin nedeni gevşemiş bir vida da olabilir”

Aşırı derecelerde gelen fan sesinin soğutma sisteminden kaynaklanabileceğini belirten Hurma, “Fanın gerektiği gibi dönememesi, gevşemesi ya da tozlanması, dikkat çekici seslere neden olabiliyor. Fan, yüksek hızlarda çalıştığı halde ana kartı ya da işlemciyi soğutamadığı için başka problemlere de yol açabiliyor. Fan arızasını giderebilmek için mecburen cihazın açılması gerekiyor. Fanın ya da hava yollarının çok kirlendiği durumlarda öncelikle bölgeyi titizlikle fırçalayıp temizleriz. Oluşabilecek arızların diğer bir nedeni de gevşemiş bir vida da olabilir. Açıkçası yapılan tüm temizlik işlemlerinden ve müdahalelerden sonra ses problemi hala daha devam edebilir. Bunun nedeniyse bilgisayarda da kullandığımız termal macunun işlevini gerçekleştirememesidir. Macunu yeniledikten sonra konsolda eğer başka bir sorun yoksa ilk günkü gibi çalışacaktır” şeklinde konuştu.