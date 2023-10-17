Anadolu Üniversitesinde düzenlenen Oyun Geliştirme Yarışması’nda 14 üniversiteden 100 öğrenci final yaşarken, dereceye giren ekipler ödüllerini aldı.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca "Üreten Şehirler Programı" kapsamında finanse edilen, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle ARİNKOM TTO ve Games United işbirliğinde "Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi Projesi" çerçevesinde düzenlenen Oyun Geliştirme Yarışması’na katılan 14 üniversiteden 100 öğrenci final heyecanı yaşadı. 48 saatlik sürede geliştirdikleri oyunları jürinin beğenisine sunan 100 öğrenciye katılım belgesi verildi. Jürinin değerlendirmesinin ardından Kasanın Bekçileri takımı 1’inci, Disco Ekibi 2’nci ve Ghost Game 3’üncü oldu. Dereceye giren ekiplerin üyeleri büyük mutluluk yaşadı.

“Birbirimizden yardım almaktan çekinmedik”

Yarışmada mücadele veren Grafik Tasarım Son Sınıf öğrencisi Sedanur Baklacı, “Burada genel olarak 48 saat içerisinde bir oyun geliştirme süreci var. Süre içerisinde tasarım, yazılım ve mekanik kısımlarını ekip olarak çözüyoruz ve ortaya oynanabilir bir oyun çıkartmaya çalışıyoruz. Yorucuydu ama şöyle, 48 saatin nasıl geçtiğini anlamadık çünkü burada vakit çok eğlenceli geçiyor. Hem tasarım aşaması hem de yazılım aşamasında arkadaşlarla ve diğer ekiplerle birlikte etkileşimde olmak keyifliydi. Bilgisayar oyunu tasarlıyoruz. Genel olarak macera diyebileceğimiz karakter üzerinden görevlerin tamamlandığı bir oyun. Çok iyi oyunlar da gördük. Kimisinin hikâye açısından kimisinin de grafik açısından güçlü yanları vardı. Ama yine de birbirimizden yardım almaktan çekinmedik. Kimi zaman başka ekipler gelip bizden yardım aldı kimi zaman biz birilerinden izin aldık. Bu şekilde farklı farklı kolektif oyunlar ortaya çıkardık” diyerek görüşlerini aktardı.

“Amacımız Eskişehir’deki bu potansiyeli ortaya koyabilmek”

Projeye verilen destek ve ortam hakkında bilgi paylaşan BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Güliz Ünal şöyle konuştu;

“Biz, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı olarak 2014-2015 yıllarından itibaren özellikle animasyon, dijital işler ve oyun sektörüne yönelik Eskişehir’deki potansiyelin farkındaydık. Bu alanda da çeşitli faaliyetlerimiz oldu, çeşitli festivaller yaptık ve yarışmalar düzenledik. Aslında bütün bunların sonucunda da sektör özelinde, özellikle Eskişehir’de ve bölgemizde nitelikli insan kaynağının gelişimine olan ihtiyacı fark ettik. Bu çerçevede de 2022 yılında bakanlığımızın Üreten Şehirler programı ile üniversitemizdeki Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi Projesi’ne destek verdik. Bu proje çerçevesinde temel amacımız, Eskişehir’deki bu potansiyeli ortaya koyabilmek ve gençlerimizle insan kaynağımızı bu alanda da geliştirip, yetiştirebilmek ve sektöre yönelik yüksek katma değerli ürünler üretilebilmesi.”

“48 saat boyunca burada oyunlarını geliştirmeye çalıştılar”

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Betül Demirci ise etkenlikle alakalı, “BEBKA desteği çok önemliydi. Zaten bu projemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Üreten Şehirler programı çerçevesinde finanse edilmişti. Yürütücülüğünü üniversitemiz yapmıştı ama paydaşlarımız vardı. Teknoloji Transfer Ofisi’mizin yanı sıra ticaret odamız ve Games United şirketimizle birlikte bu projede iş birliği yaptık. 20 civarı ekip vardı ve 85 katılımcımız bu yarışmaya iştirak etti. Yaklaşık 18 üniversiteden öğrencilerin yanı sıra bireysel katılımlar da söz konusu oldu. 48 saat boyunca burada oyunlarını geliştirmeye çalıştılar. Şimdi de herhalde son aşamalar. Bir jüri değerlendirmesi söz konusu. Heyecanla biz de sonuçları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.