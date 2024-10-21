Roketsan, SAHA EXPO 2024’te ilk kez sergilenecek yeni ve modern ürünlerini tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, LG-155 Lazer Güdümlü Topçu Mühimmatı, L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi ve PUSU Kule Üstü Silah Sistemi'ni düzenlenen basın toplantısında tanıttı.

Sektörel ve ulusal basın temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türk Kara Kuvvetlerinin en önemli vurucu gücü obüsler için geliştirdikleri LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatının ise 25 kilometreye ulaşan menzili ve 22 kilogramlık harp başlığıyla görevlere hazırlandığını anlattı.

Genel Müdür İkinci, PUSU'nun maliyet etkin ve sahada çok etkili olacağını belirterek, ana omurgasını Cirit füzesi oluşturduğunu söyledi.

İkinci, öncü, özgün ve ileri teknoloji sistemlerimizi geleceğin sahasında dünyaya sunmak üzere değerli paydaşlarla birlikte #SAHAEXPO2024’te olacaklarını belirterek, "Yeni teknolojilerin sergileneceği ve tecrübelerin aktarılacağı SAHA EXPO’nun yeni iş birliklerine vesile olacağına inanıyorum. Ülkemizin vurucu gücü olarak savunma sanayiinin global alandaki yükselişine hız katmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Öncü, özgün ve ileri teknoloji sistemlerimizi geleceğin sahasında dünyaya sunmak üzere değerli paydaşlarımızla birlikte #SAHAEXPO2024’te olacağız.Yeni teknolojilerin sergileneceği ve tecrübelerin aktarılacağı SAHA EXPO’nun yeni iş birliklerine vesile olacağına inanıyorum.… pic.twitter.com/pyZerhDeAC— Murat İKİNCİ (@muratikinci2) October 20, 2024