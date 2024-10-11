Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişi, oynadığı silahın kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Kahta ilçesinde bağlı Hisar köyünde (Kalan) meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Mehmet Çelenk, evde babasına ait tabanca ile oynadığı esnada silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Çelenk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Çelenk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.