Sivas’ın Gürün ilçesinde yaşayan ve ilçede traktör bayisi bulunan Hamdettin Kızılpınar, bir traktörü evlendirdiği oğlu için gelin arabası yaptı, gelin ve damat düğün salonuna traktörün römorkunda gitti.

Sivas’ın Gürün ilçesinde traktör bayisi bulunan Hamdettin Kızılpınar’ın evlendirdiği oğlu için seçtiği gelin arabası görenleri şaşırttı. Gelin arabası olarak eski model bir traktör seçen Kızılpınar ailesi, görenleri gülümsetti.

1958 model traktörün gelin arabası olduğunu görenler bu anı ölümsüzleştirdi. Traktörlerden oluşan konvoy ilçede bir süre tur attı.

Oğlunun gelin arabasını traktör olması hayalini kuran ve gerçekleştiren Kızılpınar, mesleği gereği farklı bir şey yapmak istediğini ifade ederek, “1958 model traktörümüz vardı, bakımını yaptırdık. Gelinimizi bindirdik, inşallah mutlu olurlar çocuklarımız. Herkes lüks arabalar yaparken biz farklılık yapmak istedik. İnşallah evlatlarımız mutlu ve bahtiyar olurlar” dedi.