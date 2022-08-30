İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl’ün şifalı incisi Oylat Kaplıcalarında çalıştırılmak üzere; kat görevlisi, belboy, teknik personel, garson-komi ile aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere kadın ve erkek toplam 22 personel alımı yapacağını duyurdu.

İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl’ün şifalı incisi Oylat Kaplıcalarında çalıştırılmak üzere; kat görevlisi, belboy, teknik personel, garson-komi ile aşçı ve aşçı yardımcısı olmak üzere kadın ve erkek toplam 22 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi’nin 2018 yılında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, 22 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

Oylat kaplıcalarına 22 personel alacak

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, İnegöl’ün şifalı incisi Oylat Kaplıcalarında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Oylat Kaplıcaları; kat görevlisi olarak çalışacak 18-45 yaş arası 10 kadın, belboy olarak çalışacak B sınıfı ehliyete sahip 18-35 yaş arası, en az lise mezunu 3 erkek, teknik personel olarak görev yapacak 18-45 yaş arası, lise mezunu 2 erkek, garson ve komi olarak çalışacak 18-35 yaş arası lise mezunu 5 erkek ile aşçı ve aşçı yardımcısı olarak çalışacak 18-45 yaş arası lise mezunu 2 erkek olmak üzere toplam 22 personel alımı yapılacak. Başvurular 31 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”