Yalova Bilim ve Sanat Merkezinin düzenlediği Öykü Yarışmasına katılan Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencisi Eylül Bilge İşler, Türkiye 1’incisi oldu. İşler geçtiğimiz yıl da yine Yalova BİLSEM tarafından düzenlenen Ulusal Bilimkurgu Küçürek Öykü Yarışması’nda ’Mekanik Kahkaha’ öyküsüyle yarışmada ikinci olmuştu.

Akhisar Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Eylül Bilge İşler, Akhisar Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni Burak Akgün’ün teşvikiyle Yalova Bilim ve Sanat Merkezinin düzenlediği ’Özgürlük’ temalı Öykü Yarışması’na gönderdiği ’Göğüs Kafesi’ adlı öyküsüyle Türkiye 1’incisi oldu. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, 26-27 Mayıs tarihinde Yalova’da düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Ayrıca düzenlenen festivalde öğrenciler ve danışmanları birçok yazarla buluşarak çeşitli etkinliklere katılacak ve yapacakları Yalova gezisiyle Yalova’nın önemli yerlerini görme şansı yakalayacak.

Eylül Bilge İşler, 2022 yılında Yalova BİLSEM tarafından düzenlenen Ulusal Bilimkurgu Küçürek Öykü Yarışması’nda ’Mekanik Kahkaha’ öyküsüyle Türkiye 2’ncisi olmuştu.