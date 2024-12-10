Türkiye geneli ortaokul öğrencilerine yönelik Kütahya’da düzenlenen “Enerji Verimliliği” temalı öykü yarışmasında Hisarcık Şehitler Ortaokulu öğrencilerinden Yağmur Kahveci birinci, Ayşenur Demir ise ikinci gelerek büyük bir başarıya imza attılar.

Türkiye geneli resmi ve özel tüm ortaokul öğrencilerine yönelik “Enerji Verimliliği” temalı öykü yarışması Kütahya’da gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan eserlerin İl Milli Eğitim Eser inceleme ve Değerlendirme Komisyonunca incelenmesi ve değerlendirmesi sonucu Hisarcık Şehitler Ortaokulu öğrencilerinden Yağmur Kahveci birinci, Ayşenur Demir ise ikinci oldu.

Okul Müdürü A. Osman Kılıç her iki öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.