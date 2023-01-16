Çukurova Belediyesinin Yeni Adana gazetesi ile birlikte düzenlediği Çukurova Öykü Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çukurova Belediyesinin Yeni Adana gazetesi ile birlikte düzenlediği Çukurova Öykü Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

2022 yılında ikincisi “Göç ve Göçmenlik” teması ile gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni Çukurova 15. Kitap Fuarında gerçekleştirildi. Akdeniz Salonundaki törende dereceye giren yazarları takdim eden Yarışma Koordinatörü Süreyya Köle, böyle bir yarışmasının düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür etti.

Yarışmada birinciliği “Yurda Dönüş” adlı öyküsüyle Sofya Kurban, ikinciliği “Karpuzlu Sakız” adlı öyküsüyle İ. Usame Yöndem, üçüncülüğü “Bilinmeyen Bilinmeyen” adlı öyküsüyle Erkan Damar aldı. Ödüller sahiplerine Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Selek tarafından verildi.

Yazarları kutlayan Mustafa Selek, 9 yıl önce Soner Çetin’in başkanlığında Çukurova’yı kültür sanat kenti yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, Çukurova Öykü Yarışmasının da bu hedefe giderken önemli adımlardan biri olduğunu anlattı.

Kitap Fuarında Çukurova Belediyesi Kültür Müdürlüğünce ayrıca Göç ve Göçmenlik konulu bir panel düzenlendi. Süreyya Köle’nin moderatörlüğünü yaptığı panele Çukurova Üniversitesi Göç Kalkınma Çalışmaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlke Şanlıer Yüksel ve Yazar Ercan Y. Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.