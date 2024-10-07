Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde bu sene ilki gerçekleştirilen ’Yeşilyurt Çeşitli Üzüm Festivali’ Öykü Gürman konseriyle tamamlandı. Öykü Gürman sahnedeyken seyircilerin arasından bir vatandaşın ’Oy beni vurun’ türküsünü seslendirmeye başlaması üzerine sanatçı mikrofonu vatandaşa ulaştırarak türküyü tamamlamasını sağladı.

Alaşehir’de bu sene ilk kez gerçekleştirilen ’Yeşilyurt Çeşitli Üzüm Festivali’ tamamlandı. Alaşehir’in üzüm çeşidi yönünden en zengin mahallesi olan Yeşilyurt Mahallesinde tanıtım amacıyla ilk kez Çeşitli Üzüm Festivali düzenlendi. Üç gün süren festivalde Yeşilyurt Pazaryerine esnaflar stantlar kurarak, satışlar yaptı. Festival, dün gece ünlü sanatçı Öykü Gürman’ın konseri ile tamamlandı. Coşkulu kalabalığa seslenen Öykü Gürman yaklaşık iki saat kaldığı sahnede birbirinden güzel 24 eser seslendirdi. Öykü Gürman şarkılarını seslendirirken, coşkulu kalabalık da şarkıcıya eşlik etti.

Öykü Gürman’a çiçek veren ve ’Hoş geldin’ diyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği yaparak, Mehmet Doğan sponsorluğunda etkinlik düzenledik. Amacımız dünyaca ünlü Sultaniye üzümün tanıtımının yanı sıra Sultaniye üzümüne alternatif çeşit üzümlerimizi de tanıtmak. Alaşehir’deki festivalimizden daha fazla kalabalık oluşturdunuz. Demek ki bu sadece bizden kaynaklı değil, sanatçımız Öykü Hanım’dan kaynaklı bir olay. Ben bu festivalde emeği geçen tüm sponsorlarımıza ve meclis üyemiz Mehmet Doğan’a teşekkür ederim. Bu akşam hep birlikte eğleneceğiz. Karşımızda bir cumhuriyet kadını var. Cumhuriyet demek kadın demektir. Kadın–erkek birlikte eğlenmek demektir. Sizlere cumhuriyet tadında eğlenceler diliyorum” dedi.

Vatandaştan muhteşem performans

Havai fişek gösterilerinin yapıldığı gecede seyirciler arasından Pevrul Avşar isimli vatandaş bir anda çıplak sesle ’Oy beni vurun’ isimli türküyü seslendirmeye başlayınca Öykü Gürman mikrofonu vatandaşa ulaştırarak türküyü tamamlamasını sağladı. Pevrul Avşar’ın sesini çok beğendiğini söyleyen Öykü Gürman aynı eseri kendisi de seslendirdi. Bir izleyenin pankarta yazdığı ’Oy Asiye, Vazgeçmedim Sevmekten, korkmam inan ölmekten’ yazılı dövizini de sahneye alan Gürman, sempatik tavırları ve sesiyle vatandaşları adeta büyüledi.

Festivalin son gecesinde Kula Belediye Başkanlığı görevine kısa bir süre sonra dönmesi beklenen Hikmet Dönmez, Eşme Yeleğen Belediye Başkanı Ecevit Emir, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı da Alaşehir Belediyesini yalnız bırakmadı.