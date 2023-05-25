OYAK Maden Metalürji Şirketlerinde geleneksel hale gelen çocuk tiyatrosu, 5-12 yaş aralığındaki çocukları sanat ile buluşturdu. ‘Burnunu Kaybeden Palyaço’ müzikli çocuk oyunu Ermaden, Erdemir ve İsdemir olmak üzere 3 lokasyonda gerçekleşti. Etkinliklere toplamda 3 bin 500’ü aşkın çocuk katıldı.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri 2009 yılından bu yana, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ücretsiz çocuk tiyatrosu gösterimleri düzenlemeye devam ediyor. Geleneksel hale gelen çocuk tiyatrosu şenliği bu yıl da Şirketlerin faaliyet gösterdiği üç şehirle birlikte OYAK Grup Şirketlerinin deprem bölgelerindeki çocuklar için hazırladığı ‘Cumhuriyet’in Çocukları, Türkiye’nin Yarınları’ gezici aktivite tırında çocuklarla buluştu.

Uygur Tiyatrosu tarafından sahnelenen müzikli çocuk oyunu ‘Burnunu Kaybeden Palyaço’ ilk olarak 26 Nisan’da Sivas Divriği’de sahnelendi. Divriği’de bulunan Ermaden Kapalı Spor Salonu’nda toplamda beş seansta gerçekleşen gösterime İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile Erdemir Maden çalışan çocuklarıyla beraber bine yakın çocuk katıldı.

‘Burnunu Kaybeden Palyaço’ oyununun ikinci durağı 3- 4 Mayıs 2023 tarihlerinde Kdz. Ereğli oldu. Erdemir Kültür Merkezi’nde toplamda dört seansta gerçekleşen gösterime İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile Erdemir çalışan çocuklarıyla beraber 2 bine yakın çocuk katıldı.

Çocuk Tiyatrosu, ‘Cumhuriyet’in Çocukları, Türkiye’nin Yarınları’ gezici tırı ile İsdemirli çocuklarla buluştu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile başlayarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na kadar eğitici ve eğlendirici birçok aktivite ile donatılmış OYAK’ın gezici tırı Adıyaman’dan yola çıkarak bir ay boyunca deprem bölgesinde farklı lokasyonları ziyaret etti. Gezici çocuk tırının son durağı olan İsdemir lojman bölgesinde iki gün gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocuk tiyatrosu 21 Mayıs’ta tek seans sahnelendi. Oyunu İsdemir’de 500’ü aşkın çocuk izledi.