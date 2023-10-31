2023’ün 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını KAP’a açıklayan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ana ortaklığa düşen net kârının geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artarak 1.25 milyar TL’ye yükseldiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde özkaynaklarının 3.1 milyar TL’yi aştığını bildirdi. Söz konusu dönemde, ana ortaklığa düşen net kârı 2022’nin aynı dönemine göre 3 kat artarak 1.25 milyar TL’ye yükselen şirket net komisyon gelirleri 2.4 kat artışla 966 milyon TL’ye, toplam gelirleri ise 3.2 kat artarak 2.3milyar TL’ye ulaştı. Yakaladığı hızlı büyüme ivmesini bu yılın üçüncü çeyreğinde de sürdüren şirketin başarısında artan müşteri sayısı, ürün ve hizmet kanalı çeşitliliği ile iştiraklerinin önemli payı bulunuyor.

İştirakleri OYAK Grup Sigorta’nın yılın üçüncü çeyreğinde yakaladığı başarılı finansal sonuçların yanı sıra geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını 5.2 kat artıran OYAK Portföy, OYAK Yatırım’ın üçüncü çeyrek sonuçlarına olumlu katkı sağladı. OYAK Grup Sigorta yerli ve uluslararası kurumsal/bireysel müşterilere tüm endüstriyel alanlarda ve özellikli risklerde küresel sigorta ve reasürans çözümleri sunarken; OYAK Portföy fon yönetimi, portföy yönetimi ve kurumsal portföy yönetimi hizmetleri sunuyor.

1982 yılında kurulan OYAK Yatırım, Türkiye’nin 11 iline yayılmış 13 şubesi ile bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası müşterilerine; sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi hizmetleri sunuyor.