Deprem bölgesindeki çalışmalarına devam eden OYAK, kendi Kriz Koordinasyon Merkezi üzerinden görevli ve yetkili kurumlarla irtibat halinde ihtiyaçları karşılıyor.

Deprem bölgesindeki çalışmalarına devam eden OYAK, kendi Kriz Koordinasyon Merkezi üzerinden görevli ve yetkili kurumlarla irtibat halinde ihtiyaçları karşılıyor.

Bölgedeki depremzeler için depremin ilk gününden itibaren gönüllü çalışanları ve tedarikçileri ile seferber olan OYAK, kendi Kriz Koordinasyon Merkezi üzerinden görevli ve yetkili kurumlarla irtibat halinde ihtiyaçları karşılıyor. Yapılan açıklamaya göre OYAK Kriz Koordinasyon Merkezi üzerinden AFAD ve yetkili birimlerle koordine olan OYAK’ın Grup Şirketleri çalışanlarından oluşan 350 kişilik ekip afet bölgesinde arama-kurtarma faaliyetlerinde görev alıyor. Bölgeye kaydırılan kamyon, vinç, iş makinesi, ambulans, itfaiye gibi 70’e yakın aracı teknik personelleriyle birlikte resmî kurumların koordinesinde görev yapıyor.

OYAK Grubu Şirketleri, barınma ve ısınma, gıda, konteyner, çadır gibi temel ihtiyaçları düzenli olarak bölgeye ulaştırıyor. Şu ana kadar 5,3 milyon litre akaryakıt ve motorin ile 31 bin 500 adet tüp bölgeye sevk edildi. Ayrıca 1,3 milyon adet tıbbi malzeme ile gıda, hijyen ve kıyafetten oluşan 46 bin koli bölgeye ulaştırıldı. Sadece şirket çalışanlarının gönüllü desteğiyle hazırlanarak 6 tıra ulaşan hijyen, kıyafet, aydınlatma gibi öncelikli ihtiyaçlardan oluşan bağış kolileri depremzedelere gönderildi.

OYAK Kriz Koordinasyon Merkezi üzerinden İskenderun’daki İsdemir Limanı deniz taşımacılığı operasyonları için kullanılırken, bölgedeki hasar gören havalimanı için de beton ve iş makinesi tedariği sağlanarak onarım sürecine destek olundu. Şirket, imkanları çerçevesinde ilk günden beri bölgedeki fabrika ve tesislerinde çalışanlar, yakınları ve vatandaşlar için barınma ve sıcak yemek imkânı sağlıyor.

Bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda gıda ve enerji gibi hayati sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde üretimin aralıksız devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Türkiye’nin önde gelen kurumlarından birisi olan OYAK, elindeki tüm imkanları deprem bölgesi için seferber etmiş durumda. Topyekûn seferberlik anlayışıyla sahada ve bize ihtiyaç duyulan her yerde olmaya, afet bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için her desteği sağlamaya devam edeceğiz” denildi.