Bitlis’te 68 yaşındaki Yusuf Baydar, sağlık ekipleri tarafından hastaneden alınarak oy kullanacağı okula sedyeyle götürüldü.

Cumhurbaşkanlığının 2. tur seçimleri için sağlık ekiplerine talebini ileten nefes darlığı şikâyetiyle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde yatan Baydar, ambulansla okula götürüldü. Göğüs hastalıkları servisinde yatan Baydar’ı sedyeyle ambulansa bindiren sağlık ekipleri, Tatvan’da bulunan Bahçelievler İlk ve Ortaokulundaki 1015 no’lu sandıkta oy kullanma işleminin ardından tekrar hastaneye götürdü.

Bitlis il genelinde 30 hastayı sedyeyle oy kullanmaya götüren sağlık ekipleri, tüm bölgelerde sandığa gidemeyecek hasta vatandaşlar için çabalıyor. Yürümekte zorluk çeken, hasta ve yaşlılar için ekipler seferber oluyor.

112 Acil Tıp Teknikeri Hasan Emre Yetiştkin; 112 Acil Servis, UMKE ve Evde Sağlık Hizmetlerinin gün boyunca 30’a yakın hastaya bu şekilde oy kullandırdıklarını söyledi. Yetişkin, “Yusuf Baydar isimli hastamız KOAH hastası olduğu için oksijen desteğine ihtiyaç duyan bir hastamızdır. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için bize taleplerini iletti. Aynı zamanda oksijen desteği olması gerektiği için bizde buna istinaden sorumluluk alanımız ve görev yetkisi dahilinde Yusuf amcamızı vatandaşlık görevini yerine getirmesi için sağlıklı bir şekilde hastanemizden alıp oy kullandıktan sonra tekrardan hastanemize geri getirdik. Bu süreci yönetmek için sahada aktif görev almaktayız. Yaklaşık 30’a yakın hastamızı aynı şekilde oy kullandırıp geri getirdik” diye konuştu.