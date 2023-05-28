Muğla’da vatandaşlar 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur oylaması için sabahın erken saatlerinde sandık başına giderken, Muğla Huzurevi sakinlerinden bazıları da sedye ve tekerlekli sandalye ile getirildikleri okullarda oyların kullandı.

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de oy kullanma işlemi tüm Türkiye’de olduğu gibi saat 08.00’de başladı. Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlılar da oy kullanacakları Muğla Cumhuriyet Ortaokulu’na Muğla il Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık ekipleri yardımı ile getirildi. Yatağa bağımlı olan yaşlılar sedye, yürüme güçlüğü çekenler de tekerlekli sandalye ile getirildikleri sandıklarda oylarını kullandı. Yaşlılar oylarını kullandıktan sonra tekrar huzurevine bırakıldı.

Muğla il genelinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen 2 bin 439 sandıkta 805 bin 393 seçmenin oy kullanacağı, bin 747 jandarma ve 2 bin 556 polisin seçim güvenliği için sandık çevresinde görev aldığı belirtildi.