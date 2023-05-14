Eskişehir’de yaşayan 91 yaşındaki Mustafa Nurettin Kayalı, tekerlekli sandalyesiyle geldiği okulda oy kullanmak için sıra beklerken, ettiği dualarla seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere oy kullanacağı Dumlupınar İlköğretim Okulu’na gelen 91 yaşındaki Mustafa Nurettin Kayalı, oy kullanacağı sınıf önünde sandık sırası beklerken, ettiği dualarla çevredekilerin dikkatini çekti. Bu yaşına kadar kaç kez oy kullandığını hatırlamadığını belirten Kayalı, seçim sonucunun vatana millete hayırlı olması için dua ettiğini belirtti. Erken saatlerde gelerek kalabalık olmadan oy kullandığının altını çizen Kayalı şöyle konuştu;

“Erkenden oy kullanmaya geldim, herkesin de oyunu kullanmasını isterim. Görme zorluğu yaşıyorum, yürümekte zorluk yaşıyorum ama tekerlekli sandalye ile olsa da oy kullanmaya geldim. Bu zamana kadar çok kez oy kullandım, bu bizim vatandaşlık görevimiz olduğu için 91 yaşında yine kullanıyorum. İnşallah seçim sonuçları ülkemize hayırlı uğurlu olur. Zaten sık sık dua ederim, burada da içimden dua etmek geldiği için öyle bir davranışta bulundum. Allah hepimizin yardımcı olsun ve dualarımızı kabul etsin inşallah.”

Oy kullanmak için okulda hazır halde bekleyen diğer vatandaşlar ise Mustafa Kayalı’nın ettiği duaları ilgiyle dinledi.