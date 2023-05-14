HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve belden aşağısı felç olan Sadullah Düzenci isimli vatandaş, ambulansla getirildiği okulda oyunu kullandı.

Aylardır tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği 14 Mayıs seçimlerinin başlamasıyla vatandaşlar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için saat 08.00’dan itibaren vatandaş oy vermeye başlarken, Yüksekova’da ise 79 bin 950 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

İlçenin Bulgurlu köyünde yaşayan Sadullah Düzenci isimli vatandaş da, rahatsızlığından dolayı kendi imkanlarıyla sandık başına gidemeyince 112 Acil Servis ekiplerinden destek istedi. Hemen harekete geçen ekipler, belden aşağısı felç olan Düzenci’yi evinden alarak oy kullanacağı okula götürdü. Geldiği okulda oyunu kullanan Düzenci, kendisine yardım eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.