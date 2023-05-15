Karabük’ün Eflani ilçesinde yaşlı bir kadın, oy kullanmasının ardından dönüş yolunda geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Akören köyünde yaşayan Fikran Haymana (73) isimli kadın solunum cihazına bağlı bir şekilde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

1013 numaralı sandığa oyunu attıktan sonra evine dönüş için yola çıkan Haymana’nın durumu bir anda kötüleşti.

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eflani Merkez Yukarı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Haymana’nın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Haymana’nın ailesi ve yakınları ile resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Karabük Milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve vatandaşlar katıldı.