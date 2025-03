Dünyanın en iyi üniversiteleri Türkiye’ye geliyor. Kimi üniversiteler başarılı gençler için gelirken kimi üniversiteler üst düzey yöneticilere ulaşmayı hedefliyor. Oxford, Cambridge, UCL, Imperial College, London School of Economics gibi eğitim kurumları ilk kez Türkiye’de buluşuyor.

Daha iyi bir gelecek ve mesleki hedeflerine ulaşmak isteyen birçok öğrenci yurt dışında eğitim almak istiyor. Yurt dışında eğitim alan gençler çok daha hızlı iş bulurken, kariyerinde yükselmek isteyen beyaz yakalılar yurt dışında yaptıkları yüksek lisans/MBA gibi programlarla kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanıyor. Türkiye’de artan eğitim maliyetleri, yaşam maliyetleri ve Avrupa’da yüksek kalitede eğitim alma fırsatını gören Türk gençlerinin yurt dışında eğitime daha fazla ilgi gösterdiğini fark eden Avrupalı üniversiteler Türkiye’ye akın ediyor. Her yıl iki kez düzenlenen IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarlarına bu sene çok yoğun bir üniversite katılımı mevcut. Konu hakkında konuşan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, "Bu sene dünyanın dört bir yanından gelen üniversitelerde büyük bir artış yaşandı. Fakat asıl önemli olan sayıdaki artış değil kalitedeki yükseliş. Şu an Avrupa’nın ve dünyanın en iyi okulları Türk gençleri için geliyor. Oxford, Cambridge, UCL, Imperial College, London School of Economics gibi bugüne kadar Türkiye’ye gelmemiş okullar fuarda gençlerle ve beyaz yakalılarla buluşacak. Bu okulların Türkiye’ye gelmesinin altında pek çok sebep yatıyor. Fakat en önemli sebep Türkiye’de artan eğitim maliyetleri nedeniyle Türkiye’deki başarılı gençlerin yurt dışında eğitime yönelmesi" dedi.

Programa üst düzey yönetici adaylarının ilgisi yüksek

Oxford Üniversitesi ilk kez Türkiye’ye geliyor. The University of Oxford – Said Business School açtığı yönetici yetiştirme programlarıyla kariyerinde en üst seviyeye ulaşmak isteyen yönetici adaylarının ilk tercih ettiği MBA programı oluyor. Türkiye’den üst düzey yönetici adayları bu programa yoğun bir ilgi gösteriyor.

IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları kapsamında Türkiye’ye gelen University of Oxford - Saïd Business School’dan Joe Nicholson (Associate Director, EMBA Recruitment and Business Development) 15 Mart Cumartesi 2025 günü Hilton Oteli Harbiye’de saat 13.00 – 18.00 arasında Executive MBA programları hakkında önce özel bir seminer verecek ve sonrasında gelen adaylarla birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Düzenlenecek bire bir görüşmeler bu özel programa kabul noktasında oldukça önemli bir yere sahip olacak.

125 bin sterlinlik programa kimler katılıyor?

Yapılan açıklamaya göre, University of Oxford - Saïd Business School Executive MBA programı; uluslararası firmalarda ya da orta ve büyük ölçekli kurumlarda çalışan orta seviye yöneticiler için düzenliyor. Orta seviye yöneticilerin üst düzey yönetici pozisyonuna yükselmelerini amaçlayan program iş hayatında pratik ile teoriyi harmanlayan bir deneyim sunuyor. Dünya genelinde pek çok uluslararası firma yöneticisinin katıldığı program aynı zamanda katılımcılara üst düzey ‘networking’ fırsatları sağlıyor. Programa kendi işini uluslararası alanda büyütmek isteyen yöneticiler de katılabiliyor.

Bu programa katılabilmek için 5 yıllık yöneticilik tecrübesi, lisanstan 3.3 ortalama ile mezun olma, GMAT (Graduate Management Admissions Test) ya da GMAC (Executive Assessment Test) test skoru, minimum B2 İngilizce seviyesine sahip olmak gerekiyor.

Programa katılmak isteyen üst düzey yönetici adaylarıyla bire bir görüşmeler fuar kapsamında yapılacak ve bu kişiler özel yönlendirmeler neticesinde programa kabul şanslarını artırabilecekler.

Daha iyi bir gelecek isteyenler yurt dışında eğitimden vazgeçmiyor

Daha iyi bir gelecek arzusu küçük yaşlarda başlıyor. Üniversite çağındaki öğrenciler ve aileleri daha iyi bir geleceğe sahip olmak için yurt dışında eğitim imkanlarını zorluyor. Aileler; çocuklarının iyi bir gelecek kurabilmesi için en iyi eğitimi aldırmaya çalışıyor ve tüm imkanları seferber ediyor. Türkiye’de üniversite ve yaşam maliyetlerinin yüksekliği de göz önünde bulundurulduğunda yurt dışında eğitim almak en doğru alternatifler arasına giriyor. Aileler dünyanın en iyi üniversitelerinde neredeyse Türkiye fiyatlarına eğitim aldırıldığını görünce bu alandaki alternatifleri derinlemesine araştırıyor.

Düzenlenen onlarca seminerde yurt dışı eğitimin incelikleri anlatılacak

Her yıl düzenlenen IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarlarına dünyanın dört bir yanından üniversiteler katılıyor. Bu sene katılımcı üniversiteler arasında University of Cambridge, Downing College-University of Cambridge, Imperial College London, The London School of Economics and Political Science (LSE), University College London (UCL), King’s College London, University of British Columbia , University of Pisa, Università degli Studi di Brescia, Ca’ Foscari University of Venice, University of Warwick, Aarhus University, University of Groningen, LUT University, Oxford University Said Business School gibi üniversitelerin olması oldukça dikkat çekiyor. Türk öğrencilerin son yıllarda yurt dışı eğitime yönelmesi ve özellikle başarılı öğrencilerin tercihlerini yurt dışında üniversite eğitimi almaktan yana yapması bu üniversiteleri Türkiye’ye gelmeye itiyor. Parmakla gösterilen üniversiteler başarılı Türk gençleri için geliyor ve onlara oldukça güzel imkanlar da sunuyor. Fuara; İngiltere’nin en iyilerinin yanı sıra Avrupa ve dünya geneli ilk 400’den pek çok üniversite katılıyor.

Öğrenciler düzenlenecek fuar kapsamında sadece üniversitelerle bir araya gelmekle ve stant gezmekle sınırlı kalmayacak. Düzenlenen seminerlerde öğrenciler akıllarındaki pek çok sorunun da yanıtını bulacak. Dünyanın en iyi üniversiteleri, kurumlarına kabul alma yollarını öğrencilerle paylaşacak. Öğrenciler her bir ülkenin düzenlediği özel seminerlerde ülke ülke eğitim sistemini inceleyebilecek. İtalya’dan Amerika’ya, Kore’den Japonya’ya kadar pek çok ülke ayrı ayrı seminerler düzenleyecek.

Dil ve yaz okulundan liseye, üniversiteden yüksek lisansa kadar pek çok konuda bilgi alınabilecek seminerler yurt dışında eğitime dair tüm soruları aydınlatacak.

Prestijli üniversitelere kabul için ne gerekli?

Açıklamaya göre, dünyanın en prestijli üniversitelerine girebilmek için akademik başarı şartı aranıyor. Öğrencilerin en az 3 ve üzerinde bir başarı puanına sahip olması önemli. Öğrencilerin akademik başarının yanı sıra dil yeterliliğine sahip olması da gerekiyor. Öğrencilerin IELTS’den 6 ve üzeri olması önemli şartlardan bir tanesi. Bunun yanı sıra öğrencilerin sosyal olarak da aktif bireyler olması bekleniyor.

Cambridge, UCL, Imperial College gibi dünyanın en iyileri olan üniversitelerin ilk kez Türkiye’ye geldiğinin altını çizen Akar, başarılı Türk gençlerinin fuarda önemli görüşmeler yapabileceklerini belirtti. Bu görüşmeler esnasında öğrencilerin transkriptlerinin yanlarında olmasının önemine değinen Akar; prestijli üniversitelere girebilmenin yollarının fuarlar kapsamında düzenlenecek olan seminerlerde gençlerle paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Türkiye’nin önde gelen liselerinin yüzde 90-95’e yakın oranının üniversite eğitimi için yurt dışını tercih ettiğini belirten Akar, fuarda özellikle bu liselerde okuyan ya da mezun olan gençlerin görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

’’Türk vakıf üniversitelerinin fiyatları dünyanın en iyileriyle yarışıyor’’

Türkiye ve yurt dışında üniversite fiyatları hakkında konuşan IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar "Son dönemde Türkiye’deki vakıf üniversiteleri ve liselerindeki fiyat artışlarını görüyoruz. Fiyat artışlarındaki boyut; Türk üniversitelerin fiyatlarını dünyanın en iyi üniversiteleriyle yarıştırır hale getirdi. Türkiye’de iyi seviyedeki bir vakıf üniversitesi maliyetine yurt dışında dünyanın en iyileri arasında giren üniversitelerde eğitim aldırmak mümkün. Aileler de bu durumu fark etmiş durumda. Bu sebeple özellikle son iki yıldır dövizdeki dalgalanmaya rağmen yurt dışı eğitime büyük bir rağbet görüyoruz" dedi.

Aileler sadece okul fiyatlarını da göz önünde bulundurmuyor. Öğrencilerin konaklama, yeme-içme ve yaşam masrafları da hesaplandığında Türkiye’deki büyük şehirlerde eğitim almak Avrupa’yla hemen hemen aynı fiyatlara denk geliyor. Özellikle başarılı öğrencilerin çeşitli burs imkanlarından faydalanabilmesi de yurt dışında eğitim maliyetlerini düşürüyor.

"Türkiye’deki liselerin fiyatı Cambridge Üniversitesi’ni geçti"

Fiyat karşılaştırması yapan Akar, "Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin fiyatlandırma politikasından dolayı pek çok öğrenci yönünü özellikle Avrupa’ya kaydırmış durumda. Dünyanın en iyi üniversitelerinde bir yıllık eğitim ücretiyle, Türkiye’deki lise fiyatları neredeyse aynı. Dünyanın en bilinen, en prestijli üniversitelerinden olan Cambridge Üniversitesi’nin yıllık eğitim ücreti 20 bin sterlinden başlarken Türkiye’nin önde gelen vakıf liselerinin yıllık ücretleri 1 milyon Türk lirasını aşmış durumda" dedi.

Akar, okul fiyatlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

The University of Cambridge: 30 bin pounddan başlıyor

UCL Fiyat: 30 bin pounddan başlıyor

Imperial College: 30 bin pounddan başlıyor

University of Bristol: 15 bin pounddan başlıyor

Downing College: 30 bin pounddan başlıyor

The University of British Columbia: 45 bin dolardan başlıyor

The University of Warvick: 24 bin Pound’dan başlıyor

London School of Economics and Political Science (LSE): 20 bin pounddan başlıyor

Türkiye

En ekonomik vakıf üniversitesi- 5 bin dolar

Ortalama bir üniversite- 21 bin dolar

En pahalı üniversite- 36 bin 400 dolar

30 ülkeden 200’ün üzerinde eğitim kurumunun bir araya geleceği IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları kapsamında İngiltere, ABD, Almanya, Kanada, İrlanda, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, İsveç, İspanya, Avustralya, Malta, Dubai, Malezya, Rusya gibi ülkelerden katılım olacak. Bu ülkelerde eğitim almak isteyen gençler İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenecek fuarlarda bilgi alabilecekler. Fuar kapsamında dünyanın en iyi üniversitelerinin fuara katılmasının Türk öğrencilerin fuara büyük ilgi göstermesine neden olması bekleniyor.

Fuara katılan okullardan bazıları:

Imperial College London, Downing College - University of Cambridge, University College London, University of British Columbia , The London School of Economics and Political Science, University of Bristol, The Hong Kong Polytechnic University, University of Warwick, University of Groningen, Trinity College Dublin, Aarhus University, Queen Mary University of London, Newcastle University, Macquarie University, Semmelweis University, University of Bath, Kyushu University, University of Twente, Cardiff University, University of Surrey, Loughborough University, LUT University, University of Southern Denmark , University of East Anglia, University College Cork , University of Galway, University of Strathclyde, City St George’s, University of London, Università degli Studi di Brescia, University of Kent, Dublin City University, University of Essex, University of Genoa, Bournemouth University, Chung-Ang University, University of Limerick, University of Plymouth, University of Messina, University of Florence, University of Modena and Reggio Emilia, Ca’ Foscari University of Venice.

Fuar takvimi şöyle açıklandı:

9 Mart: Ankara Sheraton Hotel

11 Mart: İzmir Ege Palas Business Hotel

13 Mart: İstanbul Anadolu - Hilton Kozyatağı

15-16 Mart: İstanbul Avrupa – Hilton İstanbul Bosphorus Harbiye