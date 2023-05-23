Karabük’te Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen Lezzet Şenliklerinin üçüncü gününde Karabük’ün Ovacık ilçesine özgü yiyecekler tanıtılarak ikram edildi.

Karabük Valiliği koordinesinde Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin üçüncü günü durağı Ovacık ilçesi oldu. Lidya uygarlığına kadar uzanan mağaralar, kurutma kayası, gözetleme kulesi, Kral Mezarları ve Türk İslam dönemine ait tarihi camilerin yer aldığı ilçede gerçekleştirilen etkinliğine Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve Cem Şahin, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte kendine has tadı ve kokusuyla yıllardır sofraların vazgeçilmez lezzeti olan Fırın Çöreği fırından çıkartılarak tereyağ ve bal eşliğinde misafirlere ikram edildi.

Keşkek Çorbası ve Çullu Börek ikramının yapıldığı etkinlik çerçevesinde bisiklet turu da düzenlendi.