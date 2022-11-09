Her yıl kar kalitesi ve kalınlığı ile dikkat çekerek çok sayıda turisti ağırlayan Ovacık Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor. Bin 200 metre uzunluğunda kayak pisti, telesiyeji ve 72 yatak kapasiteli oteli de bulunan merkezde hummalı bir çalışma sürüyor.

Her yıl kar kalitesi ve kalınlığı ile dikkat çekerek çok sayıda turisti ağırlayan Ovacık Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor. Bin 200 metre uzunluğunda kayak pisti, telesiyeji ve 72 yatak kapasiteli oteli de bulunan merkezde hummalı bir çalışma sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2015 yılında 5 milyon liralık yatırımla hizmete sunulan Ovacık Kayak Merkezi, doğal ortamı ve kar kalitesiyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bin 200 metre uzunluğunda kayak pisti, telesijeyi ve 72 yatak kapasiteli oteli de bulunan merkez, yoğun ilgi görüyor. Geçen sene Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde 215 santimlik kar kalınlığıyla Türkiye’deki kayak merkezleri içerisinde en yüksek kar kalınlığına sahip olan merkez, Tunceli ve bölge illerden gelen kayak severleri ağırlıyor. Bu çerçevede merkezde sezona hazırlıkta hummalı bir çalışma sürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferdi Genç, "Burada her yıl olduğu gibi kış mevsimine hazırlanıyoruz. Tesisin kış turizmine daha elverişli olması için bir takım hazırlıklarımız var. Telesijeyi ve pistimizin bakımları yapıyor. Aynı zamanda otel konaklama kısmında hazırlıklar sürüyor. Misafirlerimizin kış turizmini burada iyi geçirmeleri için hazırlıklar devam ediyor. Burada kış sezonumuz çok uzun geçiyor. Erzurum, Kayseri, Bursa gibi ciddi anlamada kış sporlarının yapıldığı yerlere nazaran burada sezonumuz daha uzun sürüyor" dedi.

Ovacık’ta çok ciddi anlamda kar yağışı olduğunu aktaran Genç, "Bizim karımız doğal. Başka yerlerde bu imkanları sağlamak için suni kar üretiliyor. Bizim burada böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bin 200 metrelik pistimiz var. Her kesime hitap edebilecek bir piste sahibiz. Basit, orta olmak üzere zorluk dereceleri içeren bir piste sahibiz. Tesisimiz 72 yatak kapasiteli ve 30 odamız mevcut. Burada restoran, kafeterya, oyun alanları olmak üzere misafirlerimizi güzel ağırlayacak şekilde hizmetlerimizi sunuyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki kayak merkezlerinde çok ciddi anlamda kış sporlarına yönelik ücretler yüksektir. Bizim burada kesinlikle amacımız sadece hizmettir. Geçen sene 45 liraydı bu sene ise 65 lira kayak kiralama bedeli alınıyor" diye konuştu.