Tekirdağ Çorlu’da bir adam, evinde oturduğu koltukta ölü bulundu.

Olay, gündüz saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Kartal Sokak üzerinde meydana geldi. 52 yaşındaki Günel Öztürk, annesiyle birlikte yaşadığı evinin odasındaki koltukta oturur biçimde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine ikamete gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Günel Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli değerlendirilen ölümle ilgili polis ve savcı tarafından olay mahallinde inceleme yapıldı.

Daha önce eşinden boşanan Günel Öztürk’ün 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.