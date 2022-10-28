Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Adil Levent Karlıbel seçildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Adil Levent Karlıbel seçildi.

OTSO’da, 22 Ekim Cumartesi günü yapılan meclis üyeliği seçiminin ardından ikinci aşama olan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, TOBB delegeleri, disiplin kurulu gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan seçimlerde, 22 Ekim tarihinde meclis üyeliğine seçilen 60 üye, kurulan 3 sandıkta oy kullandı. Açılan sandıklarda tek listeyle seçime giden Adil Levent Karlıbel, 60 oydan 58’ini alarak, yönetim kurulu başkanı seçildi, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Odanın yeni yönetim kurulunda Necdet Yüce, Nevzat Yavuz, Hüseyin Avni Kalafat, Adnan Menderes Doğruyol, Hafız Tevfik Ercan Tapanoğlu, Gültekin Kurtcul, Abdullah Titiz, Akın Şahin, Veysel Köybaşı ve Emre Yılmaz görev aldı.

Başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Adil Levent Karlıbel, “Uzun süren seçim çalışmaları ve ardından da yönetim kurulu seçimleri tüm Ordu’ya hayırlı olsun. İnşallah bize verilen görevi en iyi şekilde tamamlarız. 60 yönetim kurulu üyemiz olacak, bunu burada herkese açıkça söylüyorum. Her beraber çalışacağız ve her şeye ortak karar vereceğiz. Bu, bizim irademizin mecliste paylaşımı değil, bütün Ordu’nun sorunlarının mecliste paylaşımı halinde devam edecek” dedi.

Öte yandan yeni OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel’in babası Ergin Karlıbel, 1991-1992 yıllarında OTSO Başkanlığı görevini yapmıştı.

Meclis üyeliği seçimlerinde ise adaylar mevcut Başkan Servet Şahin ile Levent Yıldırım meslek grubundan çıkamamış, Ertuğrul Koç ise adaylıktan çekilmişti.