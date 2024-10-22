Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarında Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) kapsamında kurulacak olan sistemlerin haberleşme altyapısını oluşturma amacıyla otoyol, devlet ve il yollarına inşa edilen fiber kablo uzunluğunun 7 bin 676 kilometreye ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Devlet ve il yollarına 3 bin 47 kilometre fiber kablo inşa ettik. 12 bin kilometre daha yapmayı planlıyoruz. Tüm kara yolu ağımızdaki fiber ağımızı yaklaşık 20 bin kilometreye ulaştıracağız” dedi.

Bakan Uraloğlu, AUS kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki kara yolu ağında gerçekleştirdikleri fiber optik altyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yollarda, güncel teknolojileri kullanan ve tüm ulaşım modlarına entegre yerli ve milli bir akıllı ulaşım ağı sistemini hayata geçirdiklerini vurguladı. Türkiye’deki devlet ve il yolu ağının 64 bin 768 kilometre, otoyol ağının ise 3 bin 726 kilometreye ulaştığını kaydeden Uraloğlu, “68 bin 494 kilometrelik ulusal kara yolu ağımızda güvenli, yenilikçi, çevreci ve sürdürülebilir bir akıllı ulaşım ağı oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz” diye konuştu.

“Tüm bu sistemlerin ortak bir merkezinin çatı yazılımı ile kontrol edileceği entegre bir AUS yapısını hayata geçireceğiz”

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin etkisiyle kara yolu ulaşımındaki trafiğin yönetiminde nesnelerin internet (IoT) ağları ve karar destek yazılımlarının kullanımının kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Tüm bu sistemlerin ortak bir merkezinin çatı yazılımı ile kontrol edileceği entegre bir AUS yapısını hayata geçirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Bu projeler, yollarda zaman ve enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra trafik güvenliğini ve sürdürülebilirliği de artıracak” dedi.

AUS kapsamında kurulacak olan sistemlerin birbirleriyle ve diğer ulaşım modlarıyla haberleşmesini sağlayacak olan etkin bir haberleşme alt yapısı kurduklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yolları akıllı hale getirmek için otoyol, devlet ve il yollarındaki ağ uzunluğunu 15 bin kilometreye çıkarmayı planladıklarının da altını çizdi. 15 bin kilometre fiber kablo ağı içerisinde yer alan 6 bin 973 kilometrelik yolu; yıllık ortalama günlük trafik değerleri, AUS Merkezleri’nin tesis edilmesi ve bütçe imkanları doğrultusunda önceliklendirdiklerini de belirten Uraloğlu, bunu da 5 aşamada gerçekleştireceklerini açıkladı.

“Bin 733 kilometrelik fiber optik kablo haberleşme alt yapısı ihale çalışmalarımız devam ediyor”

Birinci aşamada, pilot bölge olan Tekirova-Antalya-Gazipaşa ile Antalya-Sandıklı bölgesinde 520 kilometrelik kesime fiber optik haberleşme altyapısı yapımının tamamlandığını bildiren Bakan Uraloğlu, “İkinci aşamada, Ankara-Bursa-Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sınırı, Ankara-İzmir, İzmir-Denizli-Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü sınırı güzergâhındaki bin 452 kilometrelik kara yolu ağına daha fiber optik kablo haberleşme alt yapısının yapımını tamamladık. Üçüncü aşamada ise Ankara-İstanbul-Edirne Kapıkule Sınır Kapısı, İstanbul-Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğü sınırı, İstanbul-İpsala güzergahlarında Karayolları İstanbul 1. ve Ankara 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluk ağındaki muhtelif kesimlerde fiber optik kablo haberleşme altyapısı tesis edilmesi kapsamında çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Dördüncü aşamada, İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Bursa ve Kastamonu Bölge müdürlüklerinin sorumluluk alanında yer alan yaklaşık bin 733 kilometrelik kara yolu kesimine fiber optik kablo haberleşme alt yapısı tesis edilmesi için ihale çalışmalarının devam ettiği bilgini de veren Uraloğlu, 2025 yılı içerisinde bu ihaleleri gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

3 bin 47 kilometrelik haberleşme alt yapısının tesisi tamamlandı

Otoyol ağındaki çalışmalara da değinen Uraloğlu, ülke genelindeki 3 bin 726 kilometrelik otoyol ağında toplam 4 bin 629 kilometrelik haberleşme altyapısı bulunduğunu aktardı. Bugüne kadar devlet ve il yollarında toplam 3 bin 47 kilometrelik haberleşme alt yapısını tamamladıkları belirten Bakan Uraloğlu, otoyol ağı ile fiber ağ altyapısı uzunluğunun 7 bin 676 kilometreye ulaştığını kaydetti. Uraloğlu, “Diğer ulaşım modlarıyla etkin bir haberleşme altyapısı kurmak için devlet ve il yollarına 3 bin 47 kilometre fiber kablo inşa ettik. Devlet ve il yollarına 12 bin kilometre daha yapmayı planlıyoruz. Böylece tüm kara yolu ağımızdaki fiber ağımızı yaklaşık 20 bin kilometreye ulaştıracağız. Gelecek projeksiyonunda bu ağı daha da uzatacağız” şeklinde konuştu.