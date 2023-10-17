Bursa-İstanbul karayolunda otomobiliyle ters şeride giren sürücü, uzun süre buradan ilerledi. Trafikteki tehlikeli anlar, diğer araçlardaki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa’da ters şeritten otoyola giren otomobil sürücüsü, adeta kazaya davetiye çıkardı. Dakikalarca ters şeritten son sürat ilerleyen sürücüyü fark eden diğer sürücüler, korna ve selektörlerle tepki gösterdi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, facianın köşesinde ilerleyen sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.